Malore a scuola | Cristian non ce l' ha fatta | ' Morte cerebrale' Non aveva ancora compiuto 13 anni

Leggi anche >, 13enne trovato agonizzante: salvato da un'ambulanza di passaggio La ricostruzione Cristian Miceli , come ogni giorno, si trovava a, la Karol Wojtyla di Santa ...È il racconto di Anna Calcaterra , medico rianimatore del 118, in servizio sulle ambulanze del servizio di soccorso che ha prestato la prima assistenza all'alunno delladi Santa Falvia. Il ...Non ce l'ha fatta Cristian Miceli, il 13enne che ieri, venerdì 3 marzo, si era accasciato mentre si trovava nel bagno della, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano, presumibilmente per un arresto cardiaco . Fin da subito le condizioni del ragazzo che, da quanto scrive Ansa , era sano e non aveva mai avuto ...

Malore a scuola, dichiarata la morte cerebrale per il tredicenne di Santa Flavia PalermoToday

A distanza di poco più di 24 ore, Cristian Miceli è stato dichiarato morto. Il giovane studente venerdì 3 marzo era a scuola, ma ha avuto un malore mentre si trovava in ...E' stata dichiarata la morte cerebrale per Cristian Miceli, 13 anni non ancora compiuti, che ieri ha avuto un malore mentre era a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano. Le ...