Malattia senile del comunismo | Gasparri demolisce il nuovo corso Schlein

(Di sabato 4 marzo 2023) Una lunga serie di bordate contro la sinistra. È un'autentica furia Maurizio, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Senato, nel commentare gli ultimi attacchi arrivati al centrodestra e al governo, tra insulti, minacce e violenze: “Nulla disotto il sole. La sinistra continua a riversare sul centrodestra insulti e minacce. A Milano l'effigie di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù. A Firenze una pioggia di insulti. Chi si rende protagonista di episodi di violenza proveniente da destra o da sinistra, deve essere punito severamente. Ma bisogna accertare responsabilità specifiche. Si sta invece cercando di alimentare un polverone per cercare di recuperare il terreno perduto. Ma più la sinistra farà regali alla mafia ostentando striscioni contro il 41 bis e insulterà le Istituzioni meno voti raccoglierà nelle urne”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pietro02509478 : @vfeltri Parlo con cognizione di causa avendo avuto la Suocera con quella sindrome, perciò gli consiglio di farsi v… - Alessan67153720 : RT @tempoweb: Maurizio #Gasparri, furia contro la sinistra: “Solita ricetta con bugie e insulti”. Poi demolisce Elly #Schlein #pd #4marzo #… - tempoweb : Maurizio #Gasparri, furia contro la sinistra: “Solita ricetta con bugie e insulti”. Poi demolisce Elly #Schlein #pd… - legenrehumain : @a_meluzzi Secondo me la malattia dell'anno è la demenza senile. - marco24212 : Dispiace vedere un grande direttore sportivo provato dalla malattia e dalla demenza senile.. -

Se per un momento ci facciamo seri, potremo osservare che la "dimissionite" è, per parafrasare Lenin, lanon infantile madell'estremismo. O, più che dell'estremismo, del vuoto ...Cos'è ladi cui soffre Bruce Willis... "Ho tanta paura della sofferenza fisica e dellamentale da vecchio: Alzheimer e demenza. Perché quando ho avuto a che fare con queste malattie ho visto quanto è difficile vivere per ...

Demenza, una ricerca (durata più di 25 anni) svela i 7 fattori che prevengono il declino mentale ilmessaggero.it

Una lunga serie di bordate contro la sinistra. È un’autentica furia Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e vicepresidente del ...L'adozione di sette sane abitudini nella mezza età riduce significativamente il rischio di demenza. a confermarlo è uno studio condotto dai ricercatori del Brigham and ...