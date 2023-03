“Malagente” | il nuovo singolo di Pietra Montercorvino con Ivan Granatino su tutte le piattaforme digitali

(Di sabato 4 marzo 2023) “”, ildiMontecorvino con, arriva sule. Sulearriva “” (etichetta “Napule Allucca”/Believe Digital), unin cui la potente e graffiante voce diMontecorvino incontra, per la prima volta, quella dell’eclettico, con la produzione artistica di Massimo D’Ambra,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : ‘Malagente’, il nuovo singolo di Pietra Montecorvino con Ivan Granatino -

Da oggi su tutte le piattaforme ...... Sergio Viola e composta da Pietra Montecorvino e Alfredo del Grosso , "" è curata, ... Ivan Granatino , artista crossover, in studio per il suoalbum, continua i suoi esperimenti con ...Da oggi su tutte le piattaforme ...

"Malagente", il nuovo singolo di Pietra Montecorvino con Ivan Granatino La Repubblica

Da oggi su tutte le piattaforme digitali arriva “Malagente” (etichetta “Napule Allucca”/Believe Digital), un singolo in cui la potente e graffiante voce di Pietra Montecorvino incontra, per la prima ...Da oggi su tutte le piattaforme digitali arriva “Malagente” (etichetta “Napule Allucca”/Believe Digital), un singolo in cui la potente e graffiante voce ...