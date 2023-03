Maifredi: «Il calcio lo abbiamo cambiato io e Zeman, Sacchi giocava a 5 dietro e col libero» (Di sabato 4 marzo 2023) Il Foglio ha intervistato Gigi Maifredi ex allenatore del Bologna dei miracoli e per un anno allenatore della Juventus di Montezemolo. Intervista senza peli sulla lingua. «Io credo che la rivoluzione l’abbiamo fatta io in alta Italia e Zdenek Zeman nel centro sud. Tertium non datur. Poi, altri si sono aggregati e presi meriti che non gli appartenevano. Il gioco a zona, il famoso 4-3-3, è nato da noi due. È inutile girarci intorno. Altri l’hanno promozionato, non inventato. Il Milan di Arrigo Sacchi tatticamente è stato qualcosa di molto importante, ma lui dietro aveva sempre giocato a cinque. È stato Silvio Berlusconi a dirgli di giocare a quattro. Il Cavaliere aveva avuto al Milan Nils Liedholm, che aveva inventato la zona alla Roma. Una zona, che faceva di necessità virtù. I giocatori erano tutti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Il Foglio ha intervistato Gigiex allenatore del Bologna dei miracoli e per un anno allenatore della Juventus di Montezemolo. Intervista senza peli sulla lingua. «Io credo che la rivoluzione l’fatta io in alta Italia e Zdeneknel centro sud. Tertium non datur. Poi, altri si sono aggregati e presi meriti che non gli appartenevano. Il gioco a zona, il famoso 4-3-3, è nato da noi due. È inutile girarci intorno. Altri l’hanno promozionato, non inventato. Il Milan di Arrigotatticamente è stato qualcosa di molto importante, ma luiaveva sempre giocato a cinque. È stato Silvio Berlusconi a dirgli di giocare a quattro. Il Cavaliere aveva avuto al Milan Nils Liedholm, che aveva inventato la zona alla Roma. Una zona, che faceva di necessità virtù. I giocatori erano tutti ...

