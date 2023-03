“Mai più!” Momenti di paura per Emma Marrone | l’annuncio sui social | cosa è successo

(Di sabato 4 marzo 2023), il racconto choc. La cantante salentina ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in montagna. Una mini-vacanza da trascorrere allegramente in compagnia con alcuni suoi amici all’insegna del divertimento e del rilassamento. Peccato però che qualsembra essere andato storto.ha voluto condividere la sua esperienza con i fan- La disavventura diin montagna. I fan non sono stati tenuti all’oscuro di un’esperienza no del tutto piacevole. A raccontarla su Instagram,in persona. Tutto ha avuto inizio quando la cantante ha deciso di vivere per la prima volta la discesa in slittino e comunicandolo ai fan, non poteva che andare incontro alla loro curiosità: com’è andata?non ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Record storico di occupati: il valore più alto da gennaio 2004. L’Italia che produce, che crea ricchezza e posti di… - BelpietroTweet : Tra il 2014 e il 2016, mentre Letta e Renzi erano a Palazzo Chigi, sono scomparse in mare 12.405 persone. Eppure ne… - FBiasin : #Zanetti: “Ho letto e sentito dire che #Inzaghi deve dare di più. Ma la verità è che tutti dobbiamo dare di più: so… - archimediterran : Per favore, mai più nel mare nostro! #crotone #Mediterraneo #migrantes #Calabria - frasergaryen : Lui penso sia il ragazzo più bello che io abbia mai visto su tiktok?? -

...per la città partenopea ma soprattutto per lui che in tanti anni di carriera non èriuscito a vincere un titolo nazionale nel nostro paese. Eppure, spulciando la classifica degli allenatori...Tokyo (AsiaNews) - Ryuho Okawa, uno dei leader religiosicontroversi di tutto il Giappone, è morto giovedì 2 marzo, all'età di 66 anni. La notizia non è ... Okawa non èentrato in parlamento, ...... che in realtà corrisponderebbe a una delle ipotesirealistiche sul caso: che la bambina ...si devono aggiungere le segnalazioni giunte nell'hinterland lombardo e le intercettazioni che non sono...