Mafia, lo scrittore Arrighi: “Non più fenomeno ‘maschile’, ruolo delle donne centrale” (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss più potente di Cosa Nostra, induce una riflessione sul ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose e su come tale ruolo sia cambiato nel corso degli anni”. Così all’Adnkronos Gianluca Arrighi, avvocato criminalista e scrittore di libri noir, ragionando dopo l’arresto di ieri della sorella di Matteo messina Denaro. “Nell’immaginario collettivo, le cosiddette ‘donne di Mafia’ sono sempre state dipinte come succubi, vittime o ribelli. In realtà non è più così e, forse, così non è mai stato – commenta lo scrittore – Basti pensare a ciò che raccontò il pentito Leonardo Messina, quando chiarì espressamente come il ruolo delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss più potente di Cosa Nostra, induce una riflessione sulnelle organizzazioni mafiose e su come talesia cambiato nel corso degli anni”. Così all’Adnkronos Gianluca, avvocato criminalista edi libri noir, ragionando dopo l’arresto di ieri della sorella di Matteo messina Denaro. “Nell’immaginario collettivo, le cosiddette ‘di’ sono sempre state dipinte come succubi, vittime o ribelli. In realtà non è più così e, forse, così non è mai stato – commenta lo– Basti pensare a ciò che raccontò il pentito Leonardo Messina, quando chiarì espressamente come il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Messina Denaro: scrittore Arrighi, “mafia non più fenomeno maschile, ruolo donne centrale” - ScerNottingh : @angelo_forgione @Massimi64685567 Lei afferma una cosa molto grave, poco rispettosa per chi la mafia vera la vive s… - Jessiccuccia36 : @AbracaBarna @robertosaviano Fabio scusami non ti arrabbiare con una persona che non e ne anche scrittore perche u… - FoggiaCittaAper : #26febbraio #mafia Lo scrittore e giurista Antonio Colasanto, nato a #Foggia ma trapiantato a Milano, racconta 'Fav… - EmanueleKiav : Scrittore, giornalista, autore TV, di canzoni, di film, conduttore, amico di grandissime personalità del passato it… -