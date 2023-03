«Ma si può avere come fonte d' ispirazione un uomo?» scherza il compositore | mentre il regista racconta che la benefica influenza è stata reciproca Così sono nate le colonne sonore di film leggendari

Leggi su iodonna

(Di sabato 4 marzo 2023) La fila a Beverly Hills si snodava, ordinata, intorno all’edificio del Writers Guild Theater (l’associazione degli sceneggiatori di televisione e cinema), continuava in Wilshire Boulevard e si spezzava solo per lasciare passare le auto e permettere la circolazione. Si respirava aria da concerto rock: chi sventolava T-shirt con le immagini di E.T., chi esibiva vecchi manifesti di Indiana Jones, chi teneva tra le mani spartiti dire da farsi autografare. Tutti erano pazientemente in coda da ore per assistere alla conversazione tra Steven Spielberg e John Williams. In quella recente serata si festeggiava – con The Fabelmans, ilsemiautobiografico di Spielberg – il mezzo secolo di collaborazione di due tra i maggiori protagonisti della scena cinematografica e musicale degli ultimi 50 anni. John Williams in compagnia di ...