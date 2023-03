M5S e Pd alla prova dei fatti. Ma l’intesa può partire da Firenze

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 marzo 2023) Professore e sociologo Domenico De Masi, il pestaggio adi alcuni studenti ad opera di alcuni membri di Azione Studentesca ci deve fare temere una nuova ondata di squadrismo? “Intanto gli squadristi esistono, in secondo luogo non c’è dubbio che oggi si sentano più a loro agio con un governo gestito ddestra di Giorgia Meloni che è stata sempre molto contigua a Casapound e a molte altre organizzazioni estremiste di destra. Pensano di avere, evidentemente, carta bianca. La stessa cosa avverrebbe, probabilmente, se ci fosse un governo di sinistra. In quel caso le frange più a sinistra si sentirebbero più a loro agio”. Oggi in piazza aci saranno anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ritiene possada qui, da una comune matrice anti-fascista, il dialogo tra il Pd e il M5S? “Non c’è dubbio che le ...