Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe5420 : L’ultimo mistero di Messina Denaro, conosceva l’indirizzo bolognese del pentito che l’accusa delle stragi , più det… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: L’ultimo mistero di Messina Denaro, conosceva l’indirizzo bolognese del pentito che l’accusa delle stragi [di Salvo Palazzo… - leftsnoopy : RT @repubblica: L’ultimo mistero di Messina Denaro, conosceva l’indirizzo bolognese del pentito che l’accusa delle stragi [di Salvo Palazzo… - repubblica : L’ultimo mistero di Messina Denaro, conosceva l’indirizzo bolognese del pentito che l’accusa delle stragi [di Salvo… - FrancoBagaglia : LABORATORI AD ALTO RISCHIO DOVE L'ITALIA NON HA GIURISDIZIONE . L'ULTIMO REGALO DI DRAGHI A 10 MILIONI ALL'ANNO CHE… -

... solare come lui, con la terrazza che affaccia in un cortile silenzioso, la bici elettrica e'amaca colorata. Abbonati per leggere anche Leggi anche Ildell'copione di Maurizio ...Matteo Messina Denaro poteva contare su notizie parecchio riservate, chissà da chi le aveva apprese. Conosceva ad esempio'indirizzo bolognese del pentito che'ha incastrato nelle indagini sulle stragi, Francesco Geraci, un tempo suo grande amico, è morto di recente, affetto pure lui da un tumore. I carabinieri del Ros hanno appurato che non era'...fitto su uno alcune ossa rinvenute ieri mattina in un ... Secondo quest', dopo una prima ispezione esterna, le ossa ... Chiediamo'installazione di colonnine per'Sos e di telecamere'. ...