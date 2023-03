L'ultima speranza per Denise Pipitone: l'esito del test del Dna sulla ragazza rom (Di sabato 4 marzo 2023) Una nuova speranza per Denise Pipitone? Ieri sera Quarto Grado su Rete 4 è stato rivelato che è stato prelevato il Dna di una ragazza ventenne bosniaca di etnia rom di nome Denisa che vive a Roma (nella periferia nord-est), che secondo alcuni sarebbe proprio la piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Ma in meno di 24 ore la vicenda si è conclusa con l'ennesimo nulla di fatto: ha infatti dato esito negativo la comparazione del Dna della ragazza bosniaca con quello di Denise. Prima dell'ufficialità sul caso si erano espressi Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise: “Non eravamo a conoscenza di tale accertamento. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Una nuovaper? Ieri sera Quarto Grado su Rete 4 è stato rivelato che è stato prelevato il Dna di unaventenne bosniaca di etnia rom di nome Denisa che vive a Roma (nella periferia nord-est), che secondo alcuni sarebbe proprio la piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Ma in meno di 24 ore la vicenda si è conclusa con l'ennesimo nulla di fatto: ha infatti datonegativo la comparazione del Dna dellabosniaca con quello di. Prima dell'ufficialità sul caso si erano espressi Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di: “Non eravamo a conoscenza di tale accertamento. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo ...

