Lucio & Lucio – Per Sempre | lo speciale TG5 dedicato a Dalla e Battisti

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 4 marzo 2023)TG5 propone la puntata– Per, dedicata a, due dei più grandi cantautori italiani Sabato 4 marzo, in seconda serata, su Canale 5 -,TG5 propone la puntata– Per. Il settimanale di Clemente Mimun, firmato da Susanna Galeazzi, a cura di Claudio Fico, ricorda, due dei più grandi cantautori italiani (e internazionali). Il primo, sempiterna stella del pop italiano, amata da artisti come Paul McCartney, David Bowie e Lou Reed, è stato celebrato anche dall’autorevole New York Times. Il ...