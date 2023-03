Lucio Battisti | avrebbe compiuto 80 anni | qual è stata la causa della sua morte?

(Di sabato 4 marzo 2023) Domani, 5 marzo,spento 80 candeline. La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande dolore e un vuoto, rimanendo indelebile nel cuore dei suoi tantissimi fan. Nonostante siano trascorsidal 9 settembre 1988, in molti continuano ad interrogarsi sulle cause che hannoto ladell’amato artista.I SONO STATE LE L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : SPECIALE | Gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due geni vicini e distanti. Il tour insieme solo sfiorato,… - matteosalvinimi : Lucio Dalla, oggi, e Lucio Battisti, domani, avrebbero compiuto 80 anni. Nonostante la loro scomparsa, la musica e… - SpotifyItaly : Due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana avrebbero compiuto 80 anni in questi giorni: Lucio Dall… - Grande__Jack80 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE | Gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due geni vicini e distanti. Il tour insieme solo sfiorato, i loro… - luigi_ando : Li adoro entrambi, anche Lucio Battisti è del 4 marzo. I miei Lucios vivono con le loro canzoni, vere poesie in mus… -

... se è vero come è vero che nel giro di poche ore, a cavallo tra il 4 e il 5 marzo 1943 sono venuti alla luce, rispettivamente a Bologna e Poggio Bustone,Dalla e. Due artisti, ...Morto a 55 anni,è stato uno dei più grandi cantanti italiani. Ancora oggi, le nuove generazioni canticchiano le sue canzoni. La sua musica ha accompagnato la vita di ognuno di noi, ed è stata la ...Abbonati per leggere anche Leggi ancheDalla e, due sognatori che inventarono universi Il suono di Sanremo, tra calci furenti e nostalgia Manuel Agnelli a Sanremo 2023 per il ...

I due hanno fatto una cosa che li farà sempre ricordare: sono cambiati, sono evoluti, hanno dato in pasto al pubblico quello che il pubblico non si aspettava ..."Lucio Battisti è l'artista più popolare d'Italia e al tempo stesso il meno conosciuto, un personaggio che ha coltivato una sana antipatia verso la stampa e i media che non lo capivano: quando è appar ...