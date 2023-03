Lucca ancora più gustosa con la guru dei vegetariani (Di sabato 4 marzo 2023) La chef Federica Continanza sarà fra i protagonista di domenica 12 . I castanicoltori porteranno in piazza Anfiteatro assaggi di farine e necci. ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) La chef Federica Continanza sarà fra i protagonista di domenica 12 . I castanicoltori porteranno in piazza Anfiteatro assaggi di farine e necci. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marc_Lucca : Domani mattina vado dalla parrucchiera per farmi ancora più bello. ?? Ci vediamo domani. - IMZ1313 : @CoppoEdnei @o_antagonista SÌ! Che bello essere italiani. Non sono russo. Sono brasiliano. Sono stato a Lucca, Pont… - frtommy : Piombo oggi viaggiava ancora di più ??...aspettando il weekend ????#operationvikings #friendship #friends #nevergiveup… - LucaMarchi81 : @FrancescaCphoto @PagliariCarlo I miei compagni delle medie a Lucca 30 anni dopo fanno ancora la fila fuori dal neg… - JeannyMartinez9 : @uunformat Secondo me Luca farà allontanare la coppia, perché lui ieri lì ha detto che Lucca non lì piace,ma lei an… -