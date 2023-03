Lucarelli invita a stringersi intorno alla Ternana | “Benevento libero mentalmente in trasferta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrima al “Liberati” per Cristianodopo il ritorno sulla panchina della, in seguito alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli. Dopo ladi Palermo, il tecnico delle fere si appresta a vivere il suo secondo “esordio” davanti ai propri tifosi ospitando il. A fare il punto della situazione in casa umbra è stato lo stesso allenatore livornese, intervenuto in tarda mattinata in conferenza stampa. Palermo – Ripetere la prestazione di Palermo andrebbe benissimo. Ora dobbiamo iniziare a concretizzare. I ragazzi li ho visti carichi, determinati, è un momento delicato ma hanno l’atteggiamento giusto per sistemare le cose. Ritorno – Sono contento di essere tornato, rientrare e ricominciare è stato tutto molto naturale. Recuperiamo mezzo Agazzi, riportiamo Onesti e ci ...