"Lorenza, una degenerata". La rabbia contro la figlia non sottomessa alla mafia

La 26enne ha scelto di vivere lontano dalla famiglia paterna. "E' cresciuta male", diceva il padrino in un pizzino ritrovato dai carabinieri

