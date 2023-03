L’Onu si immischia su Cospito ma sbaglia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 marzo 2023) La notizia è che l’Alto Commissariato delper i diritti umani ha chiesto al Belpaese di “rispettare la dignità di Alfredo“. La “dignità” di un anarchico che – lo ricordiamo – si trova in carcere non perché vittima di un regime dittatoriale, ma perché riconosciuto colpevole in tre gradi di giudizio di aver gambizzato un innocente e aver commesso un’altra sequela di reati di stampo terroristico. La “dignità” di un condannato al regime del 41bis non in seguito al decreto di un autocrate, ma perché ritenuto dalle autorità giudiziarie ispiratore di azioni sovversive contro lo Stato da parte della rete anarchica. Se quindi il 1 marzo del 2023 l’Alto commissario Onu per i diritti umani ha inviato al governo una “richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative” pervisto il suo sciopero della fame e le sue ...