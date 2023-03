L’Onu immagina che l’Italia torturi Cospito

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar –cheAlfredo. Non si può dedurre diversamente, viste le “raccomandazioni” che le Nazioni Unite si premurano di comunicare al nostro governo sugli “standard internazionali di detenzione”. Raccomandazioni alle quali ha risposto il governo italiano ma, comunque, lasciano riflettere sulle solite tendenze globali. Per, forse,tortura e frusta AlfredoSi scorge questo da una retorica di approccio vagamente dirittoumanista. Il dibattito sul 41 bis è ben altra cosa rispetto al rumore che ha generato il caso dell’anarchico detenuto in regime di cosiddetto carcere duro. Cosìinvitaa rispettare i già sopracitati “standard internazionali”, ...

...Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'. ... al monitoraggio volontario, alle politiche per'attuazione dell'...infatti nasce da una visione d'insieme da parte di chie ...Zelenskygià come regolare i conti con i russi a guerra ...rendere permanente la condizione di "assistita speciale" di cui'...unilaterale non autorizzata dal Consiglio di Sicurezzae all'......Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'. ... al monitoraggio volontario, alle politiche per'attuazione dell'...infatti nasce da una visione d'insieme da parte di chie ...