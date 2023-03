Long Covid raddoppia rischi cuore | lo studio

Leggi su sbircialanotizia

Chi soffre o ha sofferto di COVID-19 ha una probabilità più che doppia di andare incontro a problemi cardiovascolari nei mesi successivi all'infezione rispetto a chi non ha mai avuto la malattia. Lo dimostra un'ampia metanalisi degli studi condotti sull'argomento, che sarà presentata il 6 marzo al congresso annuale dell'American College of Cardiology a New Orleans. Se COVID-19 ha lasciato qualche 'strascico', dunque, attenti al cuore, raccomandano gli specialisti della Società italiana di cardiologia (Sic), che invitano i pazienti con COVID a effettuare controlli regolari in presenza di nuovi sintomi respiratori o cardiaci. "COVID-19 non è soltanto una malattia respiratoria, chi ha sintomi sospetti dopo aver avuto l'infezione deve approfondire ...