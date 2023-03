Lo Stato “regala” 11 anni ai domiciliari all’orco del Forteto Fiesoli: “Motivi di salute” (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar — La decisione del Tribunale di Venezia di scarcerare Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità degli orrori Forteto e condannato, con sentenza definitiva confermata dalla Corte di Cassazione, a oltre 14 anni di reclusione per abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche sui minori a lui affidati, ha suscitato una vasta eco e grande sconcerto tra le vittime, i loro parenti e i loro legali. Forteto, Fiesoli ai domiciliari per Motivi di salute Fiesoli, 81 anni, stava scontando la sua pena nel carcere di Padova dal 2019. In teoria avrebbe dovuto restare recluso nella prigione di Padova fino al settembre 2034 ma trascorsi tre anni e tre mesi gli sono stati concessi gli arresti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar — La decisione del Tribunale di Venezia di scarcerare Rodolfo, fondatore della comunità degli orrorie condannato, con sentenza definitiva confermata dalla Corte di Cassazione, a oltre 14di reclusione per abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche sui minori a lui affidati, ha suscitato una vasta eco e grande sconcerto tra le vittime, i loro parenti e i loro legali.aiperdi, 81, stava scontando la sua pena nel carcere di Padova dal 2019. In teoria avrebbe dovuto restare recluso nella prigione di Padova fino al settembre 2034 ma trascorsi tree tre mesi gli sono stati concessi gli arresti ...

