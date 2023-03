Lo sfogo di ClioMakeUp su quanto è stressante fare l’influencer | «Il mondo del beauty ora fa paura» – Il video

(Di sabato 4 marzo 2023) «Vi volevo ringraziare, perché tutto l’affetto che mi avete mandato l’ho ricevuto, lo sento e mi ha fatto bene». Con queste parole, al secolo Clio Zammatteo, parla ai suoi 3.4 milioni di followers su Instagram, a margine della tempesta di reazioni provocate da unche ha deciso di pubblicare, un giorno fa. Nella clip,del make-up annunciava con gli occhi lucidi: «Non posso più essere quella di prima». Uno dei volti più conosciuti di YouTube ricorda con nostalgia quando all’inizio il web non era altro che «un campo verde, incolto» dove lei e i suoi colleghi sarebbero spuntati come germogli, inventando un nuovo linguaggio, «facendo prove, tentativi, fallendo, rialzandoci». Lei ha iniziato a pubblicare contenuti da ormai circa 15 anni, da 5 ha fondato il suo marchio di prodotti. Ma ultimamente, constata con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… - Open_gol : Il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove denuncia il clima «tossico» che respirano i creator, ha fat… - ecocomunicatori : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… - Piergiulio58 : Duro sfogo di ClioMakeUp, ora il mondo del beauty web è tossico - Beauty & Fitness - - GioPanniello : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… -

Con queste parole, al secolo Clio Zammatteo, parla ai suoi 3.4 milioni di followers su ... LoIl motivo, a suo avviso, risiede nel fatto che ormai i personaggi più in vista non sono ...Durosui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come, che parla di quanto è cambiato il mondo delle influencer in questi ultimi 15 anni, un mondo di squali diventato "...Durosui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come, che parla di quanto è cambiato il mondo delle influencer in questi ultimi 15 anni, un mondo di squali diventato "...

ClioMakeup in lacrime “Se lo avessi saputo anni fa”: cosa è successo Napolike.it

SABATO 4 MARZO • ore 14.30 Gubbio-Olbia, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Peppe Di Giovanni • Diretta Gol, Sky Sport 252 e streaming su NOW Foggia-Viterbese, Telecronaca Giovanni Poggi ...Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp , che parla di quanto è cambiato il mondo delle influencer in questi ...