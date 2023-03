“Lo ha fatto due volte”. GF Vip, l’accusa choc a Edoardo Donnamaria (Di sabato 4 marzo 2023) Tra Edoardo Donnamaria e Attilio Romita (quest’ultimo è fuori dal GF Vip perché è stato eliminato) spesso sono volate parole grosse, soprattutto quando il giornalista era in casa. Qualche settimana fa l’ex bezzobusto del TG1 aveva rivelato a Sarah Altobello una confessione che gli avrebbe fatto Antonella Fiordelisi secondo la quale la spadista avrebbe lasciato Edoardo Donnamaria una volta finito il reality. “Vedi, poi ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, Antonella a me ha detto: ‘Appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in cu***’. Loro stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia, litigano e fanno cose. Quindi, è proprio il contesto che li fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Trae Attilio Romita (quest’ultimo è fuori dal GF Vip perché è stato eliminato) spesso sono volate parole grosse, soprattutto quando il giornalista era in casa. Qualche settimana fa l’ex bezzobusto del TG1 aveva rivelato a Sarah Altobello una confessione che gli avrebbeAntonella Fiordelisi secondo la quale la spadista avrebbe lasciatouna volta finito il reality. “Vedi, poi ci sonoe Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, Antonella a me ha detto: ‘Appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in cu***’. Loro stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia, litigano e fanno cose. Quindi, è proprio il contesto che li fa ...

