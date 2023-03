(Di sabato 4 marzo 2023) Ilha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista brasilianoMelo (ex Barcellona), che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Corsport) Il #Liverpool non riscatterà #Arthur in estate: il brasiliano tornerà dunque alla #Juventus, ma sullo s… - sportli26181512 : Liverpool: Arthur sarà rispedito alla Juve, su Firmino e Keita l'Inter...: Il Liverpool ha già deciso di non eserci… - lupazzottu : RT @JuventusUn: Dal Brasile: il #Liverpool non riscatta #Arthur! 'Torna alla #Juve ma riparte subito' I DETTAGLI ? - JuventusUn : Dal Brasile: il #Liverpool non riscatta #Arthur! 'Torna alla #Juve ma riparte subito' I DETTAGLI ?… - maxtave76 : @JPosata @MauOrbez1887 Chi sibespone può sbagliare. Arthur e' Molto fragile fisicamente non c'e' dubbio. Ma giocava… -

Commenta per primo Ilha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista brasilianoMelo (ex Barcellona), che a fine stagione tornerà alla Juventus per fine prestito. Il club ...... il cardinaleRoche. Il vescovo Marcus Stock, infatti, ha fatto sapere nei giorni scorsi di ...diocesi a sperimentare pionieristicamente le conseguenze del Rescriptum è quella didove l'...... esperta in 6 lingue, ha avuto come clienti numerossissimi calciatori, soprattutto di Premier League come l'ex - Juve e oggi al, il difensore del Man United Tuanzebe e ultimo ma non ...

Liverpool, Arthur non gioca ma si gode la cena stellata Corriere dello Sport

Il Liverpool ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano Arthur Melo (ex Barcellona), che a fine stagione tornerà alla Juventus per fine prestito. Il club i ...L'ex centrocampista della Juventus, in prestito ai Reds, ha collezionato sino ad oggi solo 13 minuti in Champions League e nessuno in Premier (Da Instagram: @carolmiarelli) ...