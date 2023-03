LIVE Superbike, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.13 Questi i risultati della Superpole: 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.0372 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.106 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.2024 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.542 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.550 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’32.6387 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’32.6388 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.709 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.797 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’33.002 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.13 Questi i risultati della Superpole: 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.0372 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.106 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.2024 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.542 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.550 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’32.6387 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’32.6388 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.709 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.797 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’33.002 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Superbike, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: gara - infoitsport : SBK, LIVE Gara 1 Superbike Mandalika: la diretta giro per giro - gponedotcom : In Indonesia scatta la manche del sabato: in pole ci sarà Toprak Razgatlioglu, accompagnato dal compagno di squadra… - infoitsport : SBK, LIVE Superpole Superbike Mandalika: la diretta minuto per minuto - gponedotcom : In Indonesia scatta la caccia alla pole. Occhi puntati sul trio Bautista, Razgatlioglu e Rea, ma anche su Rinaldi,… -