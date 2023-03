LIVE Superbike, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: caduta di Rinaldi! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 – Rea conquista subito la settima posizione, superato Vierge. 1 – Razgatlioglu mantiene la testa della classifica, dietro Bautista poi Bassani, Petrucci e Locatelli. 1 – caduta DI Rinaldi!! finisce subito la sua gara dopo un contatto con Bassani. PARTE GARA -1!!!!! 6.29 Sta per partire la gara. 6.28 Grande occasione per le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli contro le Ducati. 6.25 Tra cinque minuti ci sarà il via di gara-1! 6.22 Sia Granado e Gardner non parteciperanno a gara-1 per il problema intestinale. Ci saranno solo 20 piloti sulla griglia. 6.20 Sono 21 i giri previsti per questa gara. 6.17 Rea è stato penalizzato di tre posizioni per una manovra in Superpole, partirà ottavo. Salgono quindi Bassani sesto e Petrucci settimo. 6.15 Gardner è stato vittima di un problema ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2 – Rea conquista subito la settima posizione, superato Vierge. 1 – Razgatlioglu mantiene la testa della classifica, dietro Bautista poi Bassani, Petrucci e Locatelli. 1 –DI! finisce subito la sua gara dopo un contatto con Bassani. PARTE GARA -1!!!!! 6.29 Sta per partire la gara. 6.28 Grande occasione per le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli contro le Ducati. 6.25 Tra cinque minuti ci sarà il via di gara-1! 6.22 Sia Granado e Gardner non parteciperanno a gara-1 per il problema intestinale. Ci saranno solo 20 piloti sulla griglia. 6.20 Sono 21 i giri previsti per questa gara. 6.17 Rea è stato penalizzato di tre posizioni per una manovra in Superpole, partirà ottavo. Salgono quindi Bassani sesto e Petrucci settimo. 6.15 Gardner è stato vittima di un problema ...

