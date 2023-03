LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA: la fuga ha 40? di vantaggio sul gruppo (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche MASCHILE DALLE 11.40 11.20 Il gruppo lascia andare le atlete in fuga, le quali hanno già 40? di margine sul plotone inseguitore. 11.18 Ecco le quattro fuggitive: Silvia Zanardi (Bepink), Morgan Coston (Cofidis), Iurani Blanco (Laboral Kutxa Fundacìon Euskadi), Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). 11.16 Primo attacco di giornata: sono scattate quattro atlete dal gruppo. 11.12 Situazione che rimane costante a 10 km dall’inizio del settore di San Martino in Grania. 11.09 Ottanta chilometri al traguardo fissato in Piazza del Campo. 11.06 E’ terminato il settore sterrato di La Piana, ora 15 km in pianura per arrivare alla sezione più ostica del percorso, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.40 11.20 Illascia andare le atlete in, le quali hanno già 40? di margine sul plotone inseguitore. 11.18 Ecco le quattro fuggitive: Silvia Zanardi (Bepink), Morgan Coston (Cofidis), Iurani Blanco (Laboral Kutxa Fundacìon Euskadi), Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). 11.16 Primo attacco di giornata: sono scattate quattro atlete dal. 11.12 Situazione che rimane costante a 10 km dall’inizio del settore di San Martino in Grania. 11.09 Ottanta chilometri al traguardo fissato in Piazza del Campo. 11.06 E’ terminato il settore sterrato di La Piana, ora 15 km in pianura per arrivare alla sezione più ostica del percorso, ...

