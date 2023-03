LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA: la Faulkner ha circa 2? di vantaggio a 30 km dal traguardo (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche MASCHILE DALLE 11.40 12.41 Il gruppo è trainato dalla Movistar, che si mette in moto per provare una difficile rimonta sulla statunitense. 12.38 Inizia il sesto settore, quello di Montaperti, 900 metri di ripida salita. La Faulkner deve difendersi in un tratto non a lei congeniale. 12.36 GUADAGNA Faulkner! Il gruppo ora si trova a quasi 2? dalla statunitense, che ora può iniziare a pensare a qualcosa di molto importante, quando siamo a 25 km alla fine. 12.34 Attenzione alla statunitense, specialista delle cronometro: non sarà facile per il gruppo recuperare lo svantaggio alla 30enne americana. 12.31 Mancano 5 km al settore numero sei, quello di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.40 12.41 Il gruppo è trainato dalla Movistar, che si mette in moto per provare una difficile rimonta sulla statunitense. 12.38 Inizia il sesto settore, quello di Montaperti, 900 metri di ripida salita. Ladeve difendersi in un tratto non a lei congeniale. 12.36 GUADAGNA! Il gruppo ora si trova a quasi 2? dalla statunitense, che ora può iniziare a pensare a qualcosa di molto importante, quando siamo a 25 km alla fine. 12.34 Attenzione alla statunitense, specialista delle cronometro: non sarà facile per il gruppo recuperare lo salla 30enne americana. 12.31 Mancano 5 km al settore numero sei, quello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArlenaSokalska : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Vico d'Arbia ????? @FaulknerKristen ?? 1'38' > Gruppo | Peloton ?? 22 km ?? Live https:/… - StradeBianche : ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Vico d'Arbia ????? @FaulknerKristen ?? 1'38' > Gruppo | Peloton ?? 22 km ?? Live… - mundociclistico : RT @StradeBianche: ??????? @FaulknerKristen prova il tutto per tutto con una cavalcata solitaria. 23 km all’arrivo. Live: - GreenEDGEteam : RT @StradeBianche: ??????? @FaulknerKristen prova il tutto per tutto con una cavalcata solitaria. 23 km all’arrivo. Live: - microshells : RT @StradeBianche: ??????? @FaulknerKristen prova il tutto per tutto con una cavalcata solitaria. 23 km all’arrivo. Live: -