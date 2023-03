LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA | la Faulkner ha 1’50” di vantaggio a 20 km dal traguardo

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.40 12.48 Attacco nel gruppo di Bredewold (Team SD Worx), bene anche Elisa Balsamo, sulle code della neerlandese. 12.47 Inizia il settore di Colle Pinzuto, lasembra un po’ affaticata. 12.45 Venti km alla fine: il gruppo ha rosicchiato qualche secondo alla, ma la statunitense mantiene ancora 1? 50? di. 12.43 Fra circa un chilometro inizierà il settimo settore, Colle Pinzuto, forse il più complicato dopo quello di San Martino: 2,4 km di lunghezza con tratti al 15% di pendenza. 12.42 Sta per essere ripresa la Swinkels, ormai fuori dai giochi per la vittoria. 12.41 Il gruppo è trainato dalla Movistar, che si mette in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #StradeBianche, terzetto in fuga con un minuto di margine sul gruppo dopo la prima ora di corsa - nasicuso : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Colle Pinzuto ????? @FaulknerKristen ?? 1'41' > Gruppo | Peloton ?? 18 km ?? Live https:/… - StradeBianche : ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Colle Pinzuto ????? @FaulknerKristen ?? 1'41' > Gruppo | Peloton ?? 18 km ?? Live… - ArlenaSokalska : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Vico d'Arbia ????? @FaulknerKristen ?? 1'38' > Gruppo | Peloton ?? 22 km ?? Live https:/… - StradeBianche : ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Vico d'Arbia ????? @FaulknerKristen ?? 1'38' > Gruppo | Peloton ?? 22 km ?? Live… -

LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA: inizia la sezione di San Martino in Grania OA Sport

STRADE BIANCHE - Ci siamo, la nona edizione della Strade Bianche Women apre i battenti. La corsa intorno a Siena, che si estende per 136km e oltre 2000mila metr ...