LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA: inizia la sezione di San Martino in Grania (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche MASCHILE DALLE 11.40 11.28 inizia il quinto settore sterrato, il più complicato degli otto di giornata, quello di San Martino in Grania, 5 stelle di difficoltà: 9,5 km di lunghezza dove le atlete dovranno affrontare dei muri da oltre 15% di pendenza. 11.25 Due chilometri all'imbocco della sezione di San Martino, il gruppo mantiene sotto controllo il distacco dalle fuggitive, che ora si trovano davanti per 27?. 11.23 La più titolata in testa alla corsa è sicuramente la Zanardi: classe 2000, l'azzurra è più specializzata nelle gare su pista, dove ha già conquistato tre medaglie europee in carriera. 11.20 Il gruppo lascia ...

