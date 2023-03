LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA: gruppo ancora compatto a 90 km dal traguardo (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche MASCHILE DALLE 11.40 10.59 Le atlete hanno percorso i primi 50 km in circa 1h 30?, con una velocità media di 34,5 km/h. 10.56 Mancano poco meno di 20 km al settore sterrato di San Martino in Grania, in cui si raggiungeranno picchi al 15% di pendenza. 10.53 Inizia il quarto settore sterrato di giornata. 10.50 A 90 km dal traguardo, la situazione rimane tranquilla: il gruppo è ancora compatto, a due km dall’inizio del settore di La Piana. 10.47 L’atleta più vincente della storia della competizione è Van Vleuten: la campionessa neerlandese, classe 1982, si è imposta sia nel 2019 che nel 2020, arrivando seconda dietro Kopecky nell’edizione ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.40 10.59 Le atlete hanno percorso i primi 50 km in circa 1h 30?, con una velocità media di 34,5 km/h. 10.56 Mancano poco meno di 20 km al settore sterrato di San Martino in Grania, in cui si raggiungeranno picchi al 15% di pendenza. 10.53 Inizia il quarto settore sterrato di giornata. 10.50 A 90 km dal, la situazione rimane tranquilla: il, a due km dall’inizio del settore di La Piana. 10.47 L’atleta più vincente della storia della competizione è Van Vleuten: la campionessa neerlandese, classe 1982, si è imposta sia nel 2019 che nel 2020, arrivando seconda dietro Kopecky nell’edizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StradeBianche : ?? Strade Bianche Women @CA_Ita ?? Km 52 ????? Gruppo compatto ?? 84 km ?? Live - InterCLAzionale : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Men @CA_Ita 2022 ? ?? Siena - Siena ?? 184 km ? Partenza / Start 11.40 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 4.30 PM… - SteMas71 : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Men @CA_Ita 2022 ? ?? Siena - Siena ?? 184 km ? Partenza / Start 11.40 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 4.30 PM… - CyclingTodayPro : Strade Bianche 2023 (Siena – Siena 184km) LIVE STREAM: - AlejandroJCalvo : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Men @CA_Ita 2022 ? ?? Siena - Siena ?? 184 km ? Partenza / Start 11.40 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 4.30 PM… -