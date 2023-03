LIVE Strade Bianche femminile 2023 in DIRETTA | gruppo ancora compatto a 80 km dal traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.40 11.12 Situazione che rimane costante a 10 km dall’inizio del settore di San Martino in Grania. 11.09 Ottanta chilometri alfissato in Piazza del Campo. 11.06 E’ terminato il settore sterrato di La Piana, ora 15 km in pianura per arrivare alla sezione più ostica del percorso, quello di San Martino. 11.04 Tutte le atlete partite sononeldi testa, al momento trainato dal Team SD Worx. 10.59 Le atlete hanno percorso i primi 50 km in circa 1h 30?, con una velocità media di 34,5 km/h. 10.56 Mancano poco meno di 20 km al settore sterrato di San Martino in Grania, in cui si raggiungeranno picchi al 15% di pendenza. 10.53 ...