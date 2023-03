LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA | van der Poel in difficoltà | Alaphilippe scomparso! Avanti Pidcock con De Marchi e Bystrom

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 15.32 Riepiloghiamo la situazione: Tom, Sven Eriked Alessandro Dehanno 24” su Pello Bilbao, Romain Gregore ed Andreas Kron. A 34” il gruppetto Benoot con Davide Formolo, a 45” Mathieu van dercon Matej Mohoric, Filippo Zana ed Andrea Bagioli a poco più di 30 chilometri dal traguardo! 15.30 Il due volte campione del mondo è staccato dai migliori, Bagioli è in pratica il leader della Soudal-Quick Step! 15.29 Il gruppetto van der, con dentro Bagioli, è a 12” dal gruppetto dei controinseguitori. Ma intanto non si vede uno dei grandi protagonisti, Julian ...

LIVE Strade Bianche: Pidcock, De Marchi e Bystrom in testa ai -31 dall’arrivo La Gazzetta dello Sport

STRADE BIANCHE - La 17ª edizione della Strade Bianche elite, in programma sabato 4 marzo, apre i battenti. La corsa intorno a Siena, che si estende per 184km e ...