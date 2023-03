LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA: Van der Poel favorito, Alaphilippe ci crede, l’Italia può essere protagonista (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Strade Bianche, giunta all’edizione numero 17. La Classica del Nord più a Sud d’Europa è diventata uno degli appuntamenti più attesi del panorama italiano, una gara che ‘prepara la bocca’ per la Tirreno-Adriatico e per la Milano-Sanremo che si svolgerà fra due settimane. Come sempre, previsto un percorso alquanto duro, con undici tratti in sterrato per un totale di 63 chilometri fra terra e polvere, un terzo dell’intera gara. La zona centrale di gara con Lucignano d’Asso, Pieve a Salti, San Martino in Grania e Monte Sante Marie scremerà inevitabilmente il gruppo, nel finale lo strappo di via Santa Caterina precederà l’arrivo iconico di Piazza San Marco. In tanti si prenotano in un posto al ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella, giunta all’edizione numero 17. La Classica del Nord più a Sud d’Europa è diventata uno degli appuntamenti più attesi del panorama italiano, una gara che ‘prepara la bocca’ per la Tirreno-Adriatico e per la Milano-Sanremo che si svolgerà fra due settimane. Come sempre, previsto un percorso alquanto duro, con undici tratti in sterrato per un totale di 63 chilometri fra terra e polvere, un terzo dell’intera gara. La zona centrale di gara con Lucignano d’Asso, Pieve a Salti, San Martino in Grania e Monte Sante Marie scremerà inevitabilmente il gruppo, nel finale lo strappo di via Santa Caterina precederà l’arrivo iconico di Piazza San Marco. In tanti si prenotano in un posto al ...

