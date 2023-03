LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA | Pidcock va via da solo a Montaperti | più di 20 km al traguardo!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 15.50 Attacco da ora o mai più per Benoot, e dietro provano a portarsi su di lui Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Rui Costa (Intermarché). 15.49 Scatto di Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)! Vede De Marchi e prova a riportarsi sututto da! 15.48 Macontinua ad andare come un treno! 33” per il britannico della Ineos-Grenadiers! 15.47 Dietro è Matej Mohoris (Bahrain-Victorious) a fare l’andatura. Chiuso il tratto di. 15.46 Purtroppo De Marchi ha dovuto alzare bandiera bianca, bravo comunque vista la sua presenza nella fuga di giornata. 15.45 E appena inizia lo sterrato,fa ...