LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA | Pidcock si aggancia a Bystrøm e De Marchi in testa

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 15.21 E nelle ultime file del gruppo, con meno di 20 corridori, Tim Wellens (UAE Team Emirates) è stato costretto a cambiare la bicicletta per un problema meccanico. 15.20 SCATTONE DI MATHIEU VAN DER POEL! Ha capito che deve muoversi per non perdere il treno della vittoria! 15.19 Tomsi è riunito a De, ufficiale il terzetto in. 15.18 Il gruppetto però si è messo in marcia sotto la spinta di Bilbao: segnalato a meno di 40” dalla vetta. 15.17 RISCHIONE di, che perde per un attimo il controllo della bicicletta. Però non ha messo paura all’uomo della Ineos-Grenadiers, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JorgeRAP1973 : RT @StradeBianche: ?? @mathieuvdpoel si muove dal gruppo. ?? @mathieuvdpoel moves from the peloton. ????????Live - GordonMoat : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Men @CA_Ita ?? Sante Marie ??????????????? @sebystrom, @ADM_RossodiBuja ?? 44' > @tompidcock ?? 1' > @Al… - SquadraStelvio : RT @StradeBianche: ?? @mathieuvdpoel si muove dal gruppo. ?? @mathieuvdpoel moves from the peloton. ????????Live - GordonMoat : RT @StradeBianche: ?? @mathieuvdpoel si muove dal gruppo. ?? @mathieuvdpoel moves from the peloton. ????????Live - StradeBianche : ?? @mathieuvdpoel si muove dal gruppo. ?? @mathieuvdpoel moves from the peloton. ????????Live -

...Safran ricevessero la nomina di co - CEO dei DC Studios si era sparsa la voce di un film in... Ma un giorno ledi Bruce e del giovane Terry si incontrano, e dopo una certa riluttanza ......PERCORSO E ALTIMETRIA PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ila partire dalle 9:30 9.25 - Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della...BIANCHE 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ila partire dalle 11:45

LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA: Pidcock si aggancia a Bystrøm e De Marchi in testa OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.40 11.50 Le atlete stanno affrontando un tratto in discesa, che porterà ad un falso piano, il quale termine ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...