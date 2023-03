LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA: Pidcock, capolavoro alla Pogacar dopo 50 chilometri in fuga! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 10.00 16.22 Secondo posto per Madouas a 20”, terzo Tiesj Benoot avanti a Rui Costa ed Attila Valter. Sesto Mohoric. 16.22 CHE VITTORIA! TOM Pidcock DIVENTA IL NUOVO RE DELLA Strade Bianche 2023! capolavoro alla Pogacar!! 16.21 Terminato lo strappo, ultime curve per il britannico! 16.20 Pidcock è sui 300 metri di via Santa Caterina, percentuali ASSURDE! Il britannico stringe i denti, manca sempre meno all’impresa! 16.19 Spinge di nuovo Attila Valter! Ma sono atacchi di poco conto… ULTIMO CHILOMETRO PER TOM Pidcock! 16.18 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 16.22 Secondo posto per Madouas a 20”, terzo Tiesj Benoot avanti a Rui Costa ed Attila Valter. Sesto Mohoric. 16.22 CHE VITTORIA! TOMDIVENTA IL NUOVO RE DELLA!! 16.21 Terminato lo strappo, ultime curve per il britannico! 16.20è sui 300 metri di via Santa Caterina, percentuali ASSURDE! Il britannico stringe i denti, manca sempre meno all’impresa! 16.19 Spinge di nuovo Attila Valter! Ma sono atacchi di poco conto… ULTIMO CHILOMETRO PER TOM! 16.18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CyclingCurtis : RT @StradeBianche: ???????????????Testa della corsa: @sebystrom, @ivanromeo_03, @ADM_RossodiBuja. ??????????????? Head of the race: @sebystrom,… - CyclingCurtis : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Men @CA_Ita ?? San Martino ??????????????? @sebystrom, @ivanromeo_03, @ADM_RossodiBuja ?? 3'04' > Gruppo… - CyclingCurtis : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Men @CA_Ita ?? Sante Marie ??????????????? @sebystrom, @ADM_RossodiBuja ?? 44' > @tompidcock ?? 1' > @Al… - CyclingCurtis : RT @StradeBianche: ?? @mathieuvdpoel si muove dal gruppo. ?? @mathieuvdpoel moves from the peloton. ????????Live - CyclingCurtis : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Men @CA_Ita ??????????????? @tompidcock, @sebystrom, @ADM_RossodiBuja ?? 22' > Gruppo @PelloBilbao1990… -

Salemi, torna la Festa di San Giuseppe: tutte le iniziative Il 26 la chiusura con l'allegria della Sud Street Band, che animerà con la sua musica le strade del centro storico, e con il concerto etno - folk al castello che vedrà protagonisti i 'Sicily Inside'. ... Lucio Dalla e la sua eredità artistica: da Carboni e Bersani a Cremonini ... o DallAmeriCaruso , album live che contiene quella che a oggi è la sua canzone più famosa nel ... Quell'eredità artistica intangibile che ha aperto le strade a generazioni di musicisti Questo, però, è ... Batman Beyond: il nuovo film animato della DC potrebbe essere la risposta a Spider - Man: Un nuovo Universo ...Safran ricevessero la nomina di co - CEO dei DC Studios si era sparsa la voce di un film in live ... Ma un giorno le strade di Bruce e del giovane Terry si incontrano, e dopo una certa riluttanza ... Il 26 la chiusura con l'allegria della Sud Street Band, che animerà con la sua musica ledel centro storico, e con il concerto etno - folk al castello che vedrà protagonisti i 'Sicily Inside'. ...... o DallAmeriCaruso , albumche contiene quella che a oggi è la sua canzone più famosa nel ... Quell'eredità artistica intangibile che ha aperto lea generazioni di musicisti Questo, però, è ......Safran ricevessero la nomina di co - CEO dei DC Studios si era sparsa la voce di un film in... Ma un giorno ledi Bruce e del giovane Terry si incontrano, e dopo una certa riluttanza ... LIVE Strade Bianche: Pidcock vince la 17a edizione delle Strade Bianche La Gazzetta dello Sport