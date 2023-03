LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA | la corsa entra nel vivo | gruppo a 4? dai tre fuggitivi

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 14.30 Andatura folle inin questo momento! Sembra si stia preparando una volata, tutti voglionore in testa sul gravel! 14.28 Inizia il tratto di sterrato numero 7 per i battistrada! San Martino in Grania, 9,5 km quasi interamente in salita con punte anche al 12%. Qui lapotrebbe iniziare ad accendersi. 14.25 Ecco in testa anche i gialloneri della Jumbo Visma. Tiesj Benoot e Attila Valter i possibili capitani. Non ci stupirebbe vedere una loro azione d’attacco già nei prossimi chilometri di sterrato. 14.22 75 km al traguardo. Ora la Trek Segafredo a fare l’andatura in. Il leader del team ...

STRADE BIANCHE - La 17ª edizione della Strade Bianche elite, in programma sabato 4 marzo, apre i battenti. La corsa intorno a Siena, che si estende per 184km e ...