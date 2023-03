LIVE Strade Bianche 2023 in DIRETTA | De Marchi nel terzetto al comando | 125 km all’arrivo Tra poco la salita di Montalcino

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 10.00 13:12 In questi chilometri senza insidie il gruppo si è letteralmente rialzato rallentando sensibilmente: ilalha ora più di quattro minuti di vantaggio, viaggia sullo stesso passo della testa Fettner. 13:09 Momento interlocutorio della corsa, uno dei pochi di questi 184 km. Siamo in pianura e con strada asfaltata, ma a breve inizierà ladie la musica in gara cambierà radicalmente. 13:06 Tra ilale Fettner ci sono 700 metri di differenza, il corridore della EOLO non riesce a colmare il divario dalla testa della corsa, ora per lui ...