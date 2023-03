LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia ad un passo dal mito! Pettorale n.12 per la storia (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE DI ASPEN DALLE 19.00 Sofia Goggia VINCE LA COPPA DEL MONDO DI Discesa OGGI SE…LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 10.47 Per le italiane oggi bisognerà aspettare. Questi i pettorali di partenza: 11 Elena Curtoni, 12 Sofia Goggia, 18 Federica Brignone, 20 Laura Pirovano, 21 Nicol Delago, 30 Nadia Delago, 45 Roberta Melesi. 10.45 La startlist della Discesa: 1 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 3 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 6 56128 HUETTER Cornelia 1992 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI ASPEN DALLE 19.00VINCE LA COPPA DEL MONDO DIOGGI SE…LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA DELLA10.47 Per le italiane oggi bisognerà aspettare. Questi i pettorali di partenza: 11 Elena Curtoni, 12, 18 Federica Brignone, 20 Laura Pirovano, 21 Nicol Delago, 30 Nadia Delago, 45 Roberta Melesi. 10.45 La startlist della: 1 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 3 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 6 56128 HUETTER Cornelia 1992 ...

