LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA | gran prova della norvegese Lie

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMASCHILE DI ASPEN DALLE 19.00 SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DIOGGI SE…LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA11.14 Suter in vantaggio 0.18 al primo intermedio, ma è dietro 0.57 al terzo. Che la pista si stia rovinando da metà in giù? 11.13 Partita la svizzera Corinne Suter. 11.12 0.04 di ritardo per Huetter al terzo intermedio, poi si inclina e cade, senza però finire nelle reti. L’austriaca si rialza subito, sta bene. 11.10 Siebenhofer si illude, poi chiude seconda a 79 centesimi, pari merito con Shiffrin. Adesso la gara entra veramente nel vivo con l’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice del superG di ieri. 11.10 Perde tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sci alpino, segui il LIVE della discesa femminile di #Kvitfjell: #Goggia può vincere la Coppa del Mondo di speciali… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia ad un passo dalla quarta Coppa del Mondo! - - RSIsport : In diretta alla RSI ???????? ?????? Atletica, Europei indoor di Istanbul 16h30 semifinali e finali… - RSIsport : In diretta alla RSI ???????? ?????? Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h30 Big air - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA -

... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Marco Tripisciano ore 04:30...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...J - POP Manga , durante una recenteInstagram, ha annunciato una serie di novità che faranno il loro debutto sul mercato durante la ... World's End Harem " AfterWorld si preannuncia come saga- ...RIVIVI ILGara molto sfortunata per l' Italia , che purtroppo si vede impossibilitata a ... Le cose non vanno tanto meglio nella seconda frazione, in cui Francesco De Fabiani rompe unoe si ...

LIVE Sci alpino, Discesa Aspen 2023 in DIRETTA: bufera di neve, gara cancellata dopo 24 discese! Era in testa Sejersted OA Sport

SCI ALPINO - Sofia Goggia può chiudere i conti in anticipo per mettere in bacheca la sua quarta coppa di discesa, ma anche Shiffrin potrebbe già esultare per la ...La diretta testuale della mass start femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Penultima gara della rassegna iridata e ultima al femminile sulle nevi slovene. Appuntamento oggi, sabato 4 ...