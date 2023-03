LIVE – Sabato 4 marzo Europei indoor Istanbul 2023 atletica | aggiornamenti IN DIRETTA

(Di sabato 4 marzo 2023) Latestualedella terza giornata dei Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5ad, in Turchia. Grande attesa in casa Italia per rivedere in pista il campione olimpico Marcell Jacobs, che proverà a difendere il titolo conquistato a Torun (Polonia) nel 2021. Spazio anche a tanti altri azzurri, fra cui Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo e Dario Dester nell’eptathlon. L’appuntamento è a partire dalle ore 7.00 italiane diper la sessione mattutina e alle ore 16.35 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ????? ??-??-??-??-??-??-??-??-?? “Perché siamo invincibili vicini…” ?? Le qualifiche sabato alle 16 ECCEZIONALMENTE anche in… - SkySportF1 : ????? ???????????????? ?????????????? “?????????????????????? ?????????? ????????????” ?? Le qualifiche sabato alle 16 ECCEZIONALMENTE anche in LIVE stre… - Eurosport_IT : Che ?????????? di ciclismo su Eurosport! Si inizia a fare su serio ?????? Si parte con la @StradeBianche 2023, oggi (sabat… - big_chiara : RT @SkySportF1: ????? ??-??-??-??-??-??-??-??-?? “Perché siamo invincibili vicini…” ?? Le qualifiche sabato alle 16 ECCEZIONALMENTE anche in LIVE str… - OmulFinnRO : RT @EsportAtleta: Saturday Night Live! Unitevi al co-streaming meno serio di sempre in questo speciale appuntamento di sabato sera! Oggi g… -

Dopo la sfida di ieri tra il Napoli e la Lazio, apre ildella venticinquesima giornata del campionato di Serie A il match Monza - EmpoliNella serata di ieri, Napoli e Lazio hanno aperto la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Oggi, ...... in programma4 marzo 2023 alle ore 14:30 . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell'ultima occasione il Monterosi ...La partita Foggia - Viterbese di4 marzo 2023 in diretta: nel primo tempo una rete di Rutjens sblocca il risultato, in pieno recupero il raddoppio di Garattoni FOGGIA "4 marzo allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia - Viterbese , gara valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, ...

F1 GP Bahrain 2023, LIVE PL3: Alonso precede Verstappen di 0.005s Motorbox

Sabato 4 marzo il Monza torna a giocare in casa: ospite sarà l’Empoli. Match valido per la 25^ giornata di Serie A. Orario di Monza-Empoli e dove vederla in tv o in streaming La partita Monza-Empoli s ...Segui in Diretta LIVE Arsenal-Bournemouth, match valido per il 26° turno di Premier League: calcio d'inizio sabato 4 marzo alle 16:00 ...