LIVE – Pescara-Juve Stabia 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023) Ladi, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. Gli abruzzesi sono a secco di vittorie da ben quattro turni ed hanno bisogno di portare a casa la vittoria sotto la nuova guida di Zednek Zeman per difendere il quarto posto in classifica. I campani, invece, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque sfide e vogliono vincere per riavvicinarsi alle prime posizioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 4 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ...