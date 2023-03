LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ravenna 2023 in DIRETTA: le Fate tornano all’arrembaggio! Gli Europei si avvicinano… (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Al femminile la grande favorita, come sempre, è la Brixia Brescia, le Fate, dopo aver dominato nella prima tappa di Firenze, appaiono imbattibili. 14:08 A poche settimane dagli Europei i migliori interpreti del panorama nazionale sono pronti a dare spettacolo. 14:05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2023 di Ginnastica artistica. Le squadre e i ginnasti partecipanti Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2023 di Ginnastica artistica. La nuova stagione della Polvere di Magnesio si apre a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Al femminile la grande favorita, come sempre, è la Brixia Brescia, le, dopo aver dominato nella prima tappa di Firenze, appaiono imbattibili. 14:08 A poche settimane daglii migliori interpreti del panorama nazionale sono pronti a dare spettacolo. 14:05 Buongiorno e benvenuti alladella seconda tappa delladi. Le squadre e i ginnasti partecipanti Buongiorno e benvenuti alladella seconda tappa delladi. La nuova stagione della Polvere di Magnesio si apre a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA -