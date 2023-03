LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ravenna 2023 in DIRETTA: le Fate incantano al volteggio, sfida entusiasmante al maschile! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 Virtus Pasqualetti e Giovanile Ancona appaiate a 121.500 dopo quattro rotazioni, in proiezione sono entrambe davanti all’A.G.S. Dil. Eur. 18:07 Prima rotazione da 42.100 per la Brixia, punteggio più alto di giornata, uomini o donne non fa differenza. 18:04 Gran corpo libero di Vannucchi che, nonostante due decimi di penalità, grazie ad una folle nota D da 6.3, porta a casa un importante 14.100! 18:02 13.800 per Lay Giannini alle parallele pari. 17:59 BORDATA DI MANILA ESPOSITO! La tesserata della Ginnastica Civitavecchia è ormai una realtà! 14.450 di LIVEllo internazionale alle parallele (D:5.7 E:8,750)! 17:57 14.200 PER ALICE D’AMATO! La Brixia prende da subito il largo! 17:56 Alice D’Amato risponde a sua volta con un doppio avvitamento. 17.55 13.900 per Martina Maggio e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10 Virtus Pasqualetti e Giovanile Ancona appaiate a 121.500 dopo quattro rotazioni, in proiezione sono entrambe davanti all’A.G.S. Dil. Eur. 18:07 Prima rotazione da 42.100 per la Brixia, punteggio più alto di giornata, uomini o donne non fa differenza. 18:04 Gran corpo libero di Vannucchi che, nonostante due decimi di penalità, grazie ad una folle nota D da 6.3, porta a casa un importante 14.100! 18:02 13.800 per Lay Giannini alle parallele pari. 17:59 BORDATA DI MANILA ESPOSITO! La tesserata dellaCivitavecchia è ormai una realtà! 14.450 dillo internazionale alle parallele (D:5.7 E:8,750)! 17:57 14.200 PER ALICE D’AMATO! La Brixia prende da subito il largo! 17:56 Alice D’Amato risponde a sua volta con un doppio avvitamento. 17.55 13.900 per Martina Maggio e ...

