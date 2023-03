LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ravenna 2023 in DIRETTA: Fate e Manila Esposito sugli scudi, l’Italia può sognare! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:18 Cingholani chiude la gara maschile con 13.250 al corpo libero. 19.15 Angela Andreoli porta in gara un esercizio semplificato e si ferma a 13.300 al quadrato (5 la nota D). 19:12 Lorenzo Casali si difende al cavallo con maniglie: 13.350. 19:09 Ottimo 13.800 per Riccardo Villa alla sbarra. 19:06 14.100 PER ALICE D’AMATO (D.5.4 E:8.7)! 19:03 Doppio teso, triplo avvitamento, doppio avvitamento avanti al corpo libero per Alice D’Amato. 19:00 Tutto pronto per l’ultima rotazione. 18:57 13.950 PER ANGELA ANDREOLI! Sta tornano sui suoi LIVElli, nota D da 5.6! 18.55 Manila Esposito NON SI FERMA! 13.800 al quadrato. Sta venendo fuori una gara sontuosa anche in ottica all-around. 18:54 Ottimo 14.050 al corpo libero per Brugnami. 18:52 ANGELA ANDREOLI RESTA SU’! ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:18 Cingholani chiude la gara maschile con 13.250 al corpo libero. 19.15 Angela Andreoli porta in gara un esercizio semplificato e si ferma a 13.300 al quadrato (5 la nota D). 19:12 Lorenzo Casali si difende al cavallo con maniglie: 13.350. 19:09 Ottimo 13.800 per Riccardo Villa alla sbarra. 19:06 14.100 PER ALICE D’AMATO (D.5.4 E:8.7)! 19:03 Doppio teso, triplo avvitamento, doppio avvitamento avanti al corpo libero per Alice D’Amato. 19:00 Tutto pronto per l’ultima rotazione. 18:57 13.950 PER ANGELA ANDREOLI! Sta tornano sui suoilli, nota D da 5.6! 18.55NON SI FERMA! 13.800 al quadrato. Sta venendo fuori una gara sontuosa anche in ottica all-around. 18:54 Ottimo 14.050 al corpo libero per Brugnami. 18:52 ANGELA ANDREOLI RESTA SU’! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA -