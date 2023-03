LIVE Fiorentina-Milan 2-1 | accorcia Theo Hernandez

(Di sabato 4 marzo 2023)si affrontano alle 20.45 all'Artemio Franchi per la 25ª giornata di Serie A, in un incrocio fondamentale per le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Milan cade a Firenze, 2-1 Viola. Per Pioli allarme #ChampionsLeague - romanewseu : ??LIVE #SerieA, 25a giornata. #Gonzalez e #Jovic stendono il #Milan: la #Fiorentina vince 2-1. #Roma a -3 dai rosson… - FiorentinaUno : #FiorentinaMilan 2?-1? ?94' GOL #MILAN. #Hernandez mette il tiro sotto la traversa e batte #Terracciano. Segui la… - FiorentinaUno : #FiorentinaMilan 2?-0? ?91' CAMBI #FIORENTINA. Dentro #Sottil e #Barak, fuori #Gonzalez e #Amrabat Segui la nostr… -

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Franchi' trae Milan in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI- MILANFIORENTINA (4 - 3 - 3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, ...FIRENZE - Laper provare ad accorciare le distanze con la zona europea, il Milan per rispondere alla vittoria della Lazio e tornare al secondo posto in classifica. La sfida tra i viola e i rossoneri è l'...Al Franchi, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Milan si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...

Nel quarto anticipo della 25a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 2-1 il Milan e ferma la corsa Champions dei rossoneri, ora scivolati al terzo posto alle spalle anche della Lazio. Una vittoria ...94' GOL DI THEO HERNANDEZ! Lancio di Adli per Saelemaekers, appoggio per Theo che scarica un bolide incredibile sotto la traversa. 92' Conclusione di Ibra dal limite troppo ...