LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: via alla FP3 dalle 12.30, Ferrari in cerca di feeling (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 La Ferrari dovrà lavorare in vista di questa FP3 prima di tutto per massimizzare la propria prestazione e nello stesso tempo avere delle risposte dal punto di vista del grado delle gomme. 11.51 "I team hanno utilizzato la giornata odierna principalmente per valutare il comportamento della P Zero Red soft in gara. Gran parte dei run con la mescola più morbida sono infatti stati fatti a pieno carico per analizzare la gestione del degrado della C3. Le scuderie non hanno invece utilizzato le C1, a parte qualche giro di Williams. Come ci aspettavamo, la nuova mescola Hard si candida quindi ad essere una valida opzione per domenica, tanto da essere stata preservata oggi da tutti i team. Il degrado registrato dai pneumatici è in linea con le nostre simulazioni e con quanto già verificato nei tre ..."

