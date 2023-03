LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | Leclerc davanti a Verstappen in Q2 | ora si decide tutto!

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 16.53 La pista migliora tantissimo giro dopo giro. Sarebbe fondamentale essere tra gli ultimi a lanciarsi in Q3, ma teniamo presente che c’è sempre il rischio delle bandiere gialle. 16.52 Di sicuro la Ferrari è salita tanto di motore, segno che sin qui si era davvero nascosta nei test e nelle prove libere. 16.51 La classifica dopo la Q2: 1 CharlesFerrari1:30.282 5 2 MaxRed Bull Racing+0.221 4 3 George RUSSELL Mercedes+0.225 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.231 45 Carlos SAINZ Ferrari+0.233 4 6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.363 4 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.464 4 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.527 5 9 Esteban OCON Alpine+0.632 4 10 Lance STROLL Aston Martin+0.845 4 11 Lando NORRIS McLaren+1.099 5 12 Valtteri BOTTAS ...

Formula 1, GP Bahrain le qualifiche in diretta live da Sakhir Sky Sport

Via alle qualifiche del GP del Bahrain. Alonso, dopo aver ben figurato anche nel terzo turno di prove libere ha prenotato la prima fila, ma è ancora tutto da decifrare. Il cronometro dice sempre che l ...Si disputano sulla pista di Sakhir, in Bahrain, le prime prove ufficiali del Mondiale 2023. Grande lotta per la pole position fra Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin.