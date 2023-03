LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: griglia di partenza, video e orario TV8. Vasseur spiega le scelte della Ferrari (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario GARA SU TV8 IN CHIARO (DOMENICA 5 MARZO) orario QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 LA griglia DI partenza IN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE Vasseur spiega LA SCELTA Ferrari: “PENSIAMO AI PUNTI, IL MONDIALE NON SI DECIDE OGGI” CHARLES LECLERC: “SCELTA VOLUTA NON FARE L’ULTIMO TENTATIVO. SIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA” MAX VERSTAPPEN FA IL MODESTO: “SORPRESO della POLE” CARLOS SAINZ DELUSO: “MI ASPETTAVO DI PIÙ” video: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE QUALIFICHE 17.20 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Rimanete su OA Sport: troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGARA SU TV8 IN CHIARO (DOMENICA 5 MARZO)QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 LADIIN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE QUALIFICHELA SCELTA: “PENSIAMO AI PUNTI, IL MONDIALE NON SI DECIDE OGGI” CHARLES LECLERC: “SCELTA VOLUTA NON FARE L’ULTIMO TENTATIVO. SIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA” MAX VERSTAPPEN FA IL MODESTO: “SORPRESOPOLE” CARLOS SAINZ DELUSO: “MI ASPETTAVO DI PIÙ”: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE QUALIFICHE 17.20 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Rimanete su OA Sport: troveretedi, cronaca, analisi, dichiarazioni,e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Nel media center il nostro show ?? @F1Media Qualifiche Bahrain ECCEZIONALMENTE anche in LIVE streaming Iscrivetevi… - SkySportF1 : ???????????? ???????????????? Le ultime ? - SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - gponedotcom : Il dominio tanto atteso in Bahrain non c'è stato, ma sia Max che Sergio sono stati velocissimi. Leclerc scatta terz… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ???? ?????????????? ???????????????? ???????? ?????? ???????? Le ultime ? -