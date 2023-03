LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: dalle 16.00 la resa dei conti con le qualifiche. Classifica FP3 e orario TV8 (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario qualifiche IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E Classifica FP3 LA CRONACA DELLE FP3 13.40 Appuntamento alle 16.00 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.37 Sainz non è andato oltre l’ottavo crono a 0.605 e per l’iberico un giro alto, ma da comprendere quanto margine la Rossa abbia in termini di mappatura del motore. Non resta che attendere le qualifiche e comprendere. 13.35 Fernando Alonso si conferma molto veloce e ottiene il miglior tempo della FP3 con l’Aston Martin in 1:32.340 con un vantaggio di 0.005 su Verstappen e 0.106 su Perez. Red Bull quindi pronta, con Hamilton che precede Leclerc. Il monegasco però, a quanto pare, non troppo preoccupato per questo riscontro, relativamente a quanto accaduto nel ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN CHIARO SU TV8 RISULTATI EFP3 LA CRONACA DELLE FP3 13.40 Appuntamento alle 16.00 per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.37 Sainz non è andato oltre l’ottavo crono a 0.605 e per l’iberico un giro alto, ma da comprendere quanto margine la Rossa abbia in termini di mappatura del motore. Non resta che attendere lee comprendere. 13.35 Fernando Alonso si conferma molto veloce e ottiene il miglior tempo della FP3 con l’Aston Martin in 1:32.340 con un vantaggio di 0.005 su Verstappen e 0.106 su Perez. Red Bull quindi pronta, con Hamilton che precede Leclerc. Il monegasco però, a quanto pare, non troppo preoccupato per questo riscontro, relativamente a quanto accaduto nel ...

