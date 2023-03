LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: dalle 12.30 la FP3, Ferrari in cerca di risposte (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 La temperatura dell’asfalto nella prima sessione di prove libere di ieri era rimasta stabile attorno ai 39-40 °C. All’inizio della FP2 è invece calata di 13 gradi rispetto al primo pomeriggio, rappresentando meglio le condizioni che i piloti troveranno domenica in gara. Anche il vento, che nella FP1 soffiava a 20-25 km/h, è diminuito, lasciando solo una lieve brezza con l’arrivo della sera. In questa FP3 ci potrebbero essere condizioni simili alla prima sessione. 11.42 La Ferrari va a caccia di risposte. La SF-23 non è parsa la miglior macchina del lotto e sarà necessario estrarre qualcosa di importante per rivaleggiare con Red Bull e la sorprendente Aston Martin. Ne sono consapevoli il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, che si augurano di trovare un ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 La temperatura dell’asfalto nella prima sessione di prove libere di ieri era rimasta stabile attorno ai 39-40 °C. All’inizio della FP2 è invece calata di 13 gradi rispetto al primo pomeriggio, rappresentando meglio le condizioni che i piloti troveranno domenica in gara. Anche il vento, che nella FP1 soffiava a 20-25 km/h, è diminuito, lasciando solo una lieve brezza con l’arrivo della sera. In questa FP3 ci potrebbero essere condizioni simili alla prima sessione. 11.42 Lava a caccia di. La SF-23 non è parsa la miglior macchina del lotto e sarà necessario estrarre qualcosa di importante per rivaleggiare con Red Bull e la sorprendente Aston Martin. Ne sono consapevoli il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, che si augurano di trovare un ...

